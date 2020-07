NHG belooft ondernemers bij te staan in crisistijd

Ondernemers die door de coronacrisis financieel worden geraakt, hoeven niet bang te zijn dat het veel moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten als ze een huis willen kopen. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) werkt aan een oplossing waarbij de tijdelijke omzetdip door de crisis bij de aanvraag buiten beschouwing kan worden gelaten.

De meeste geldverstrekkers en NHG kijken bij een hypotheekaanvraag van een ondernemer naar het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie jaar. De lagere omzet door de crisis kan daardoor jaren van invloed zijn op de leencapaciteit.

Als een ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat door de crisis slechts tijdelijk zijn gedaald, dan kunnen beoordelaars besluiten om de resultaten uit deze periode niet of niet volledig mee te nemen bij de aanvraag. Belangrijk aspect is wel dat ondernemers hun omzet weer kunnen terugbrengen op het pre-crisisniveau.

Per 1 augustus dit jaar kan de coronadip bij alle hypotheekaanvragen met NHG geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing worden gelaten. De komende weken wordt duidelijk of geldverstrekkers deze werkwijze ook zullen toepassen voor hypotheekaanvragen zonder NHG.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden voor het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.