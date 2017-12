NH verkoopt en huurt hotelpand Amsterdam

Hotelketen NH verkoopt het pand waarin Barbizon Palace hotel in het centrum van Amsterdam is gevestigd aan de Duitse vermogensbeheerder Deka. Onderdeel van de overeenkomst is het weer huren van het pand voor een periode van minstens twintig jaar, met de optie deze huurovereenkomst met nog eens veertig jaar te verlengen.

Met de overname van het pand aan de Prins Hendrikkade, vlak bij het Centraal Station, is een bedrag van 155,5 miljoen euro gemoeid. Daarmee is iedere hotelkamer omgerekend bijna 600.000 euro waard. Volgens NH zorgt de deal uiteindelijk voor een boekwinst van 55 miljoen euro voor het bedrijf.