Nexstar neemt Tribune Media over

De Amerikaanse uitbater van televisiestations Nexstar neemt branchegenoot Tribune Media over. Daar betaalt het Texaanse bedrijf 6,4 miljard dollar voor. Nexstar verwacht de overname in het derde kwartaal 2019 af te ronden. Lukt dat niet voor eind augustus, dan stijgt de prijs met ruim 40 miljoen dollar per maand.

Nexstar bezit 171 lokale tv-zenders in de Verenigde Staten, Tribune 42. Om de deal mogelijk te maken stoot Nexstar een nog onbekend aantal televisiezenders af. Het gezamenlijke bedrijf is in achttien van de 25 grootste markten in de VS aanwezig.

Tribune zou eerder worden overgenomen door Sinclair Broadcast Group. Die overname met een waarde van 3,9 miljard dollar kon echter niet op goedkeuring van toezichthouder FCC rekenen.