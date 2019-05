New York smult van Hollands ijs met stroopwafels

McDonalds zet de Amerikanen vanaf volgende week ijs met Hollandse stroopwafel voor. Het restaurant naast Madame Tussaud in hartje New York serveert ‘m al. Op proef. De Stroopwafel McFlurry. Een „typisch Hollandse hit” verovert het menu van de hamburgerreus in de VS. „Fantastisch.”

De McDonalds op 42 Street in New York grenst aan Madame Tussaud, het bekende wassenbeeldenmuseum. Oud-presidenten Obama en Bush, Reagan en Kennedy staan als etalagepoppen in de schijnwerpers. Samen met sterren en sporters. Rechts achteraan staat Trump. Stropdas te lang. Net echt.

Het hamburgerrestaurant sluit qua uitstraling aan bij de glitter en glamour van de buurman. Honderden lampjes flitsen aan de gevel. Het interieur –vier verdiepingen hoog– is zwart, maar smaakvol. Met honderden spotlights.

McDonalds werkt aan vernieuwing. De fastfoodketen haalt deze zomer tijdelijk vier internationale gerechten naar de VS. De Grand McExtreme Bacon Burger uit Spanje, een kipsandwich met mozzarella uit Canada en patat met kaas en ham uit Australië.

Spraakmakend

Het meest spraakmakend is echter de Stroopwafel McFlurry. Voor het eerst introduceert McDonalds een Nederlandse vinding in de VS. Het ijs met stroopwafelsmaak komt uit de koker van franchiseondernemer Robert de Gruyter uit Haarlem. De speciale stroopwafelflurry is dik tien jaar geleden al gelanceerd in Nederland. Nu krijgen McDonalds-fans aan de andere kant van de plas ’m.

The Washington Post en CNN, om maar eens wat te noemen, berichten over de introductie van het „typische Nederlandse dessert” op 5 juni in de meer dan 14.000 restaurants in the States. Op sociale media tonen Amerikanen zich enthousiast over de nieuwe McFlurry van vanille-softijs met stroopwafelkruimels en een vleugje caramelsaus. „Een game-changer”, schrijft een Amerikaan op de website Reddit. Oftewel, een product dat de boel op z’n kop zet.

De fastfoodketen heeft de Stroopwafel McFlurry en de Grand McExtrema Bacon Burger vorig jaar uitgebreid getest in vijftig restaurants in Florida. Net als de BBQ McShaker-friet uit Maleisië en de McSpicy Chicken-sandwich uit Hong Kong. De laatste twee zijn echter voortijdig gesneuveld, meldt Business Insider.

Primeur

In New York heeft de McDonalds om de hoek bij Times Square de primeur. Een week voor de officiële lancering serveert de fastfoodketen daar z’n eerste Stroopwafel McFlurry. Een likje Hollands glorie in het hartje van de stad die nooit slaapt.

Op de balie ligt een reclameposter. Stroopwafel McFlurry 2,49 dollar. Om de Amerikanen over de streep te trekken, deelt de restaurantmanager proefmonsters uit. Kleine, plastic bakjes ijs met stukjes stroopwafel en caramelstroop. „We hebben al twintig bakjes uitgedeeld”, zegt ze op de eerste dag van de onofficiële lancering in New York.

De McDonalds in ”the Big Apple” mag de McFlurry alvast serveren, omdat de vestiging behalve een gewoon restaurant ook een trainingscentrum voor personeel is, legt ze uit. „Voor verkopers, maar ook voor managers.”

De restaurantmanager is in haar nopjes met het nieuwe ijsdessert. „Erg lekker.” Ze breekt haar tong over nieuwe McFlurry. „Stroepwoffel....”, probeert ze moeizaam. Na vier pogingen lukt het iets beter. De verkoopster achter kassa drie kijkt even later niet begrijpend. Stroopwafel...?! Nooit van gehoord. Totdat ze zoekend de gespelde naam van de nieuwe flurry op haar kassadisplay ontdekt.

Te zoet

De verwachtingen bij McDonalds zijn hooggespannen. „We kunnen echter nog niet helemaal inschatten hoe de verkoop gaat lopen”, meldt de manager. De eerste reacties in New York zijn echter bemoedigend. „Klanten vinden ‘m erg lekker.” Kassadame twee beaamt dat. „Fantastisch.” Een collega is minder enthousiast. „Ik vind ‘m te zoet. Doe mij maar Oreo.”

Henry met rode baseballpet staat in de rij te wachten. Stroopwafel McFlurry? Uit Nederland? Hij kijkt niet-begrijpend. „Moet ik die daar dan halen?” Nee, hij houdt het bij zijn gewone menu.

Met de tijdelijke toevoeging van vier internationale menu-items probeert McDonalds aandacht te trekken én mensen een argument te geven voor een bezoek aan de restaurants.

Ook al lijken de nieuwe producten op het eerste gezicht ongewoon voor McDonalds, toch wijken ze niet heel erg af van het assortiment dat de keten al serveert, zegt culinair specialist Sam Oches tegen CNN. „Ze zijn redelijk eenvoudig samen te stellen, zonder dat het productieproces erg wordt verstoord.”

Verlekkerd

Op de hoek van de 5 Street verkoopt Donnie Smith tickets voor sightseeing New York met hop on-hop off bus. Hij blikt verlekkerd naar de McFlurry van Hollandse snit. „Ziet er verrukkelijk uit.” Hij wil graag nog een keer naar Nederland. Weet hij waar het kikkerlandje ligt? „Eh... in het Midden-Oosten?”