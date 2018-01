New York klaagt Shell aan wegens milieu

New York sleept Shell en vier andere oliegiganten voor de rechter vanwege hun rol bij klimaatverandering. De Amerikaanse stad wil miljarden dollars om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zo liet burgemeester Bill de Blasio weten.

De pijlen worden gericht op Shell, BP, Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil, omdat zij de grootste bijdragers aan klimaatverandering ter wereld zouden zijn. Volgens New York wisten deze bedrijven al heel lang van de effecten die hun activiteiten hebben op het klimaat en hielden ze die lang onder de pet.

New York is naar eigen zeggen de eerste grote Amerikaanse stad die een dergelijke stap zet. Wel gingen enkele kleinere gemeentes de metropool al voor.

De Blasio kondigde verder aan dat de vijf pensioenfondsen van de stad New York, die 189 miljard dollar beheren, zich zullen terugtrekken uit bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen. Op dit moment hebben ze nog voor ongeveer 5 miljard dollar geïnvesteerd in ruim 190 van zulke bedrijven.

Shell meldde in een verklaring aan persbureau Bloomberg niets te zien in een oplossing via de rechter.. „Wij geloven dat klimaatverandering een complex maatschappelijk probleem is dat zou moeten worden bestreden door met goed overheidsbeleid en culturele veranderingen groene keuzes van bedrijven en consumenten en bedrijven te belonen.”