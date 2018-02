Neuzen bij Eneco weer dezelfde kant op

Het bestuur van Eneco, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van het energiebedrijf kunnen weer door één deur. De partijen die onlangs nog met elkaar overhoop lagen over de te varen koers bij de privatisering hebben de strijdbijl, na gesprekken met een mediator, begraven.

Details over de gesprekken werden niet gegeven. Wel werd gemeld dat er weer onderling vertrouwen is en dat er concrete afspraken zijn gemaakt over het belang van de duurzame strategie, de investeringen, beloningsbeleid, communicatie en het verkoopproces van Eneco. Eneco lag eerder overhoop met een aanzienlijk deel van zijn aandeelhouders. Die dreigden de raad van commissarissen naar huis te sturen.

Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten. Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet. Alle verkoopopties worden daarbij onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.

Wethouder Adriaan Visser van de gemeente Rotterdam, die het woord voert namens de aandeelhouders, is blij dat de partijen er zijn uitgekomen. Hij wijst vooral op het behoud van het duurzame karakter van Eneco. Ook Edo van den Assem, voorzitter van de raad van commissarissen, is tevreden en dan vooral omdat het verkoopproces kan worden vervolgd.

De privatisering speelt sinds de netwerktak van Eneco begin vorig jaar op eigen benen is komen te staan onder de naam Stedin. Veel gemeenten met aandelen Eneco willen daarom van hun stukken af. Er zijn echter ook tegenstanders die hun aandelen juist willen houden.

Over mogelijke kopers van Eneco wordt inmiddels druk gespeculeerd. Shell, het Franse oliebedrijf Total en de beursgenoteerde investeerder HAL zijn al genoemd als mogelijke geïnteresseerden.