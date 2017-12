„Netwerkloze merken dalen op mobiele markt”

Mobiele aanbieders zonder eigen netwerk verliezen wat terrein in Nederland. Volgens onderzoeksbureau Telecompaper zagen ‘virtuele merken’ als Telfort en Hollandse Nieuwe hun klantenbestand in het derde kwartaal met dik 3 procent teruglopen naar 6,6 miljoen simkaarten.

Vooral spelers die eigendom zijn van een grotere partij met wel een netwerk, lieten een sterke daling zien. Dit kwam onder meer doordat Ziggo Mobiel de markt verliet. De mobiele klanten van Ziggo zijn allemaal overgegaan naar Vodafone.

Daarnaast heeft Telfort het moeilijk in de consumentenmarkt en is het merk klanten aan het verliezen. Telfort blijft wel koploper bij de aanbieders zonder netwerk. De rest van de top 5 bestaat uit Lebara, Lycamobile, Hollandsnieuwe en Simpel. In totaal zijn er nu nog 44 van dit soort spelers, goed voor 32 procent van het totaal aan simkaarten in Nederland.

Telecompaper voorziet een verdere consolidatie in de markt, aangezien het voor de vele kleine partijen steeds moeilijker zal worden om zich staande te houden. Er is volgens de onderzoekers voortdurend sprake van hevige concurrentie, waardoor de prijzen onder druk staan.