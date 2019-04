Netflix voorziet tijdelijke dip in groeitempo

Netflix heeft er afgelopen kwartaal meer klanten bijgekregen dan ooit tevoren. Maar de videostreamingdienst is minder positief over de klantaanwas in het lopende kwartaal, in verband met prijsverhogingen in de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en delen van Europa.

In de eerste drie maanden steeg het aantal betalende klanten met 9,6 miljoen. Maar in het tweede kwartaal zullen er waarschijnlijk nog maar 5 miljoen klanten bijkomen. Netflix denkt overigens dat de klantengroei slechts tijdelijk wordt afgeremd.

Als het publiek gewend raakt aan de nieuwe prijzen dan gaat het groeitempo naar verwachting weer omhoog. Netflix benadrukte verder in de loop van dit jaar weer nieuwe seizoenen uit te brengen van populaire series als Stranger Things en Orange is the New Black.

Onder de streep hield het bedrijf een kwartaalwinst van 344 miljoen dollar over, tegen 290 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten dikten tegelijkertijd aan van 3,7 miljard tot 4,5 miljard dollar. In de nabeurshandel op Wall Street werden de cijfers niet goed ontvangen. Het aandeel ging omlaag. Kenners vonden vooral de prognoses voor de klantengroei tegenvallen.