Netflix uit de gratie op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine winsten gesloten, na lang in het rood te hebben gestaan. Beleggers op Wall Street verwerkten resultaten van tal van grote bedrijven. Onlinevideodienst Netflix kreeg een stevig pak slaag na teleurstellende cijfers over de klantengroei.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 27.222,97 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2995,11 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 8207,24 punten. Er werd tevens gereageerd op uitspraken van de Fed-baas van New York. Hij zei dat de Federal Reserve snel tot actie moet overgaan als de economie in de problemen zou verkeren.

Netflix kelderde dik 10 procent. De streamingdienst kreeg er in het tweede kwartaal 2,7 miljoen nieuwe betalende klanten bij, terwijl het bedrijf zelf had gerekend op 5 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam dat aantal nog met bijna 10 miljoen toe. Verder had Netflix te maken met verlies van klanten op de Amerikaanse thuismarkt.

Ook technologieconcern IBM, internethandelaar eBay, zorgverzekeraar UnitedHealth, zakenbank Morgan Stanley en industrieel conglomeraat Honeywell kwamen met cijfers. IBM won 4,6 procent en eBay ging 1,9 procent vooruit. UnitedHealth (min 2,3 procent) verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar, maar stelde toch teleur. Honeywell, actief in onder meer de luchtvaartindustrie, krikte zijn prognoses eveneens op en steeg 3,1 procent. Morgan Stanley ging 1,5 procent omhoog.

Verder kon chipproducent Qualcomm (min 1,8 procent) op aandacht rekenen. De Europese Commissie legt het bedrijf een boete van 242 miljoen euro op vanwege prijsdumping bij chips voor mobiele apparaten om zo een concurrent uit de markt te drukken. Qualcomm gaat in beroep tegen de boete.

PepsiCo sloot 0,1 procent in de plus. De frisdrank- en snackproducent is naar verluidt in onderhandeling om Pioneer Foods over te nemen. Die Zuid-Afrikaanse branchegenoot heeft een marktwaarde van zo’n 1,2 miljard dollar.

De euro noteerde op 1,1273 dollar, tegen 1,1227 bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd na nieuwe cijfers over de olievoorraden in de Verenigde Staten 2,2 procent goedkoper op 55,51 dollar. Brentolie ging 2,1 procent in prijs onderuit tot 62,32 dollar per vat.