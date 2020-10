Netflix mag in India serie over louche miljardairs streamen

Netflix heeft in India van een rechtbank toestemming gekregen om het grootste deel van een miniserie te streamen over frauderende zakenlieden. Een van de personen aan wie de serie een aflevering wijdt, de tycoon Subrata Roy, probeerde de uitzending tegen te houden omdat zijn imago zou worden geschaad door het programma.

De lancering van de miniserie, Bad Boy Billionaires genaamd, is belangrijk voor Netflix. India is voor de Amerikaanse streamingdienst een belangrijke groeimarkt, dus wil het bedrijf er meer abonnees lokken met Indiase series en films.

Roy staat aan het hoofd van het conglomeraat Sahara India Pariwar, waarvan de activiteiten zich uitstrekken over financiële dienstverlening, infrastructuur, woningbouw en media. Hij werd in 2014 gearresteerd, omdat zijn bedrijf had nagelaten kleine investeerders terug te betalen voor het geld dat zij in illegale obligaties hadden gestoken.

De zakenman, die sinds 2016 op borgtocht vrij is, vindt ondanks zijn problemen met justitie dat de Netflix-serie zijn eigen imago en dat van de Sahara-groep schaadt. Netflix stelde in een verweer dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is bij een verbod op de miniserie.

Bad Boy Billionaires gaat ook over Vijay Mallya, de topman van een grote bierbrouwer en voormalige eigenaar van het ter ziele gegane Kingfisher Airlines. De in Groot-Brittannië wonende Mallya verzet zich op dit moment tegen uitlevering aan India. Daar eisen zeventien banken hun geld terug dat ze hadden uitgeleend aan Kingfisher Airlines.

Andere afleveringen gaan over diamantair Nirav Modi en een voor boekhoudfraude veroordeelde IT-ondernemer. De aflevering over die laatste zakenman, Byrraju Ramalinga Raju, mag Netflix tot nader order niet uitzenden wegens een aparte smaadzaak tegen de streamingdienst.