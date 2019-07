Netflix keldert op beurs na slechte cijfers

Onlinevideodienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal veel minder nieuwe klanten binnengehaald dan verwacht. Op Wall Street ging de koers van het aandeel Netflix in de handel nabeurs met meer dan 10 procent omlaag na publicatie van het cijferbericht.

Volgens Netflix kwamen er in het tweede kwartaal wereldwijd 2,7 miljoen nieuwe betalende klanten bij, terwijl door het bedrijf zelf was gerekend op 5 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam dat aantal nog met bijna 10 miljoen toe. In totaal telt Netflix nu bijna 152 miljoen abonnees. De nettowinst van het Amerikaanse bedrijf was bijna 271 miljoen dollar op een omzet van 4,9 miljard dollar.