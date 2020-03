„Netbeheerders pleiten voor handhaving gasnet”

Netbeheerders willen dat het netwerk van gasleidingen in gebruik blijft als Nederland van het aardgas af gaat. Groen gas (uit bijvoorbeeld rest of gft-afval) en waterstof kunnen via deze leidingen naar de huizen toe, meldt Han Slootweg, directeur bij netbeheerder Enexis Groep in het AD.

Zonder gas krijgen we de helft van de huizen op koude dagen niet warm, aldus Slootweg. „We hebben gassen nodig, ook in het toekomstige duurzame energiesysteem. Het is echt verstandig om het gasnet te handhaven.”

Het ruim 125.000 kilometer lange netwerk van gasleidingen kan al waterstof verwerken. Netbeheerder Stedin heeft becijferd dat het 700 miljoen euro kost om alle gasaansluitingen in Nederland geschikt te maken voor waterstof. Netbeheerders als Liander, Stedin en Enexis werken hard om de laatste ongeschikte leidingen te vervangen. Koppelingen moeten zo strak zijn dat het kleine waterstofmolecuul er niet doorheen kan. „Er gaat geen gaskoppeling meer de grond in die niet is geschikt voor waterstof”, aldus Stedin in het AD.