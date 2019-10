Netbeheerder komt Gelderse tuinders tegemoet

Netbeheerder Liander wil met een uitbreiding van het elektriciteitsnet leveringsproblemen in delen van Gelderland te lijf gaan. Door de groei van de glastuinbouw raakt het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard en in de West-Betuwe op steeds meer plekken vol. Ingrepen die soelaas moeten bieden, zijn naar verwachting in 2023 klaar.

Tuinders in de regio hebben de laatste jaren steeds meer elektriciteit nodig. Naast bedrijfsuitbreidingen komt dit ook door gestegen gasprijzen. Systemen waarmee tuinders op gas zowel warmte als eigen elektriciteit opwekken, de zogeheten WKK’s, worden daardoor minder ingezet. Daarnaast wordt in kassen meer verlichting gebruikt.

Glastuinbouwbedrijven die vragen om een nieuwe aansluiting of meer elektriciteit willen, krijgen dikwijls nul op rekest. Dit komt doordat verdeelstations op bepaalde locaties aan hun maximale capaciteit zitten. Over circa vier jaar moeten onder andere extra kabelverbindingen en een nieuw transformatorstation gereed zijn. In de jaren daarna werkt Liander aan verdere uitbreiding.