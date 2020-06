Nestlé mag naam vegetarische ‘Incredible Burger’ niet gebruiken

Het Zwitserse levensmiddelenbedrijf Nestlé mag de naam ‘Incredible Burger’ voor zijn vegetarische hamburger niet gebruiken op Europese markten. Dat heeft een rechtbank in Den Haag bepaald na een klacht van de Amerikaanse producent van vleesvervangers Impossible Foods, schrijft zakenkrant Financial Times. De rechtbank oordeelde dat consumenten in de war kunnen raken door de namen en dat patentrecht is geschonden.

Nestlé heeft nu vier weken de tijd om het product van de schappen in Europa te halen. Voor elke dag vertraging kan een dwangsom van meer dan 22.000 euro worden opgelegd. Overigens moet Impossible Burger zijn vleesvervanger nog uitbrengen in Europa. In oktober werd een aanvraag ingediend bij de Europese voedselveiligheidsautoriteit voor goedkeuring.

Nestlé gaat volgens Financial Times nu de naam ‘Sensational Burger’ gebruiken voor de verkoop van de vegetarische burger in Europa. In de Verenigde Staten worden de vleesvervangers op de markt gebracht onder de naam ‘Awesome Burger’. Nestlé gaat wel in beroep tegen de uitspraak. Volgens het bedrijf moet de term ‘Incredible’ door iedereen gebruikt kunnen worden om een goed product aan te prijzen.