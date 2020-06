Nestlé haalt racistische lekkernij Beso de Negra uit schap

Nestlé stopt met het verkopen van producten van het merk ‘Beso de Negra’ vanwege het raciale stereotype beeld dat het schetst. Het chocoladeschuimpje is te vergelijken met de lekkernij die we in Nederland kennen als de chocoladezoen. Die lekkernij onderging in 2006 een naamsverandering, toen fabrikant Van der Breggen het racistische ‘negerzoenen’ veranderde naar ‘Buys Zoenen’.

Het Colombiaanse merk Beso de Negra, wat uit het Spaans kan worden vertaald als ‘kus van een zwarte vrouw’, krijgt een nieuwe naam en het logo wordt opnieuw ontworpen. Nestlé evalueert alle producten die zijn gemaakt door meer dan 2000 van haar merken om ze waar nodig te veranderen.

Na weken van aanhoudende demonstraties tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten zijn een aantal bedrijven begonnen met het herzien van hun producten en ze te ontdoen van racistische kenmerken. Zo veranderde PepsiCo eerder om die reden de naam en logo van pannenkoekenmerk Aunt Jemima en gaat levensmiddelenreus Mars de naam en het logo van het merk Uncle Ben’s, bekend van rijst en sauzen, aanpassen. Ook ijsmerk Dreyer’s onderneemt actie om zijn zogeheten ‘Eskimo Pie’-chocoladeijsjes te veranderen.