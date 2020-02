Nestlé: druk bezig met het coronavirus

Levensmiddelenconcern Nestlé is druk bezig te reageren op de uitbraak van het nieuwe coronavirus, ook bekend als Covid-19. China is de op één na belangrijkste afzetmarkt van het Zwitserse bedrijf, dat nog niet kan zeggen hoe hard het wordt geraakt door het virus. De producent van onder meer Maggi en Nescafé heeft voorzorgsmaatregelen genomen in alle Chinese vestigingen, om de gezondheid van medewerkers te beschermen.

„De laatste weken vereiste de verspreiding van het coronavirus extra inspanningen van ons team in China”, licht topman Mark Schneider toe. Het door het nieuwe coronavirus getergde China is goed voor 8 procent van de verkopen.

Desalniettemin heeft Schneider positieve verwachtingen voor 2020. De verkopen namen het afgelopen jaar met ruim 1 procent toe naar bijna 93 miljard Zwitserse frank (87 miljard euro). De organische groei kwam vooral uit de Verenigde Staten en van diervoeding van Purina PetCare. Overnames en wisselkoerseffecten hadden een negatieve invloed op de resultaten. Nestlé verwacht dat de omzetgroei doorzet en wil daarnaast onderpresterende bedrijfstakken aanpakken.