„Nestlé dicht bij verkoop chocotak VS”

Voedingsgigant Nestlé is dicht bij de verkoop van zijn Amerikaanse chocoladedivisie aan Nutella-maker Ferrero. Met de deal is volgens ingewijden een bedrag van zo’n 2,8 miljard dollar gemoeid.

De chocotak van Nestlé in de VS kampt met een teruglopende omzet. Ferrero, dat naast Nutella ook Tik Tac en Ferrero Rocher maakt, begeeft zich niet vaak op het overnamepad. Met de overname krijgt het merken als Butterfinger en Baby Ruth in het bezit.

Eerder nam Ferrero wel al Ferrara Candy over. De Amerikaanse snoepmarkt bevindt zich in een consolidatiestrijd. Zo kocht Hershey al Amplify Snack Brands voor 921 miljoen dollar.