Nestlé breidt aanbod roze chocolade uit

Het Zwitserse concern Nestlé wil de verkoop van roze chocolade stimuleren door nieuwe producten op de markt te zetten. ’s Werelds grootste producent van voedingsmiddelen gaat zijn aanbod van deze meer naar fruit smakende chocolade in Japan uitbreiden met een roze KitKat-reep met noten en gedroogde cranberry’s.

Roze chocolade, het vierde chocoladetype na puur, melk en wit, verscheen voor het eerst een jaar geleden in Azië en won daar snel aan populariteit. Vooral jonge vrouwen deelden veelvoudig foto’s op Instagram met de nieuwe roze chocolaatjes, waardoor het snoepgoed een sensatie werd op sociale netwerken.

Roze chocolade is nog niet beschikbaar over de hele wereld. Zo moet de Amerikaanse voedselwaakhond het product nog goedkeuren. In Nederland liggen producten van roze chocolade sinds vorig jaar in de winkels. Dit chocoladetype wordt gemaakt van speciale ‘ruby’ cacaobonen. Die hebben van nature een roze kleur en een fruitigere smaak dan normale cacaobonen.