Nertsenfokkerijen met corona worden geruimd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf vrijdag nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld ruimen. Vooralsnog gaat het om zeven bedrijven in Brabant en Limburg.

De ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) schrijven aan de Kamer dat zij de beslissing hebben genomen „in het belang van zowel volksgezondheid als de diergezondheid.”

Volgens deskundigen bestaat het risico dat het coronavirus langdurig blijft rondwaren op nertsenbedrijven. Daarnaast zijn er op kadavers van nertsen, die bedrijven bij een natuurlijke dood wekelijks moeten inzenden, nieuwe besmettingen gevonden. Naar verwachting zal het aantal besmettingen verder oplopen.

Verder zien de deskundigen een risico in het feit dat er in de komende weken veel extra medewerkers rondlopen om de dieren te verzorgen. Recent is de populatie verveelvoudigd door de geboorte van miljoenen pups.

De ministers noemen besmetting van mens op mens „de drijvende kracht” achter de verspreiding van het virus. Zij willen echter voorkomen dat als de verspreiding onder mensen afneemt, het virus weer kan opleven door overdracht van het virus van een nerts op een mens. Op dit moment heeft in zeker twee gevallen hoogstwaarschijnlijk een besmetting van nerts op mens plaatsgevonden.

Tegemoetkoming

De bedrijven waar het virus is vastgesteld staan in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis en Venray. Getroffen nertsenhouders hebben recht op een tegemoetkoming uit het Diergezondheidsfonds. Voor het ruimen worden de dieren getaxeerd.

Twee dierenbeschermingsorganisaties, Animal Rights en Bont voor Dieren, maken bezwaar tegen het ruimen.

Naast het onderzoek op kadavers, het zogeheten early warning-onderzoek, zullen alle nertsenbedrijven worden getest op de aanwezigheid van antilichamen. Als die worden gevonden, betekent dat er een coronainfectie is geweest, of nog steeds aanwezig is. Deze week worden de eerste bloedmonsters onderzocht. Volgende week moeten de resultaten van alle bedrijven bekend zijn.

De ministers schrijven dat Schouten wettelijk gezien alleen kan besluiten tot het doden van zieke en verdachte dieren. „Er is daarmee juridisch op dit moment geen grond voor het verplicht ruimen van dieren op bedrijven die in de wekelijkse early warning negatief testen en waarbij geen besmetting is aangetoond.”

Het kabinet onderzoekt of en hoe een eenmalige stoppersregeling voor nertsenhouderijen kan worden opgetuigd. De bedrijven zouden dan op korte termijn vrijwillig kunnen stoppen. Overigens zijn nertsenbedrijven vanaf 2024 helemaal verboden.