Negeren baas voor het eerst vastgelegd in cao

Buiten werktijd niet direct te hoeven reageren op berichtjes of telefoontjes van je baas. Werknemers in de gehandicaptenzorg kunnen dat binnenkort ongestraft doen. In hun cao is namelijk het recht op onbereikbaarheid opgenomen en dat is voor het eerst in Nederland.

Volgens vakbond FNV is door de leden zelf aangegeven dat ze niet altijd bereikbaar willen zijn. „Daar hadden onze leden echt last van”, zegt FNV-bestuurder Karim Skalli. „Die afspraak garandeert dus dat je eindelijk echt vrij bent op je vrije dag.” De FNV wil ook in andere cao’s het recht op onbereikbaarheid opnemen als hun leden aangeven dat ze dat onderwerp belangrijk vinden. Vakbond CNV heeft het onderwerp weleens aangekaart, maar nog nooit in een cao vastgelegd.

In andere Europese landen staat het thema al langer op de kaart. Automaker Daimler biedt werknemers de optie om binnenkomende mailtjes als ze op vakantie zijn automatisch te laten weggooien. Bij Volkswagen worden e-mails die na kantooruren binnenkomen tegengehouden en pas de volgende ochtend bezorgd. In Frankrijk is het sinds 2017 in de wet opgenomen dat je het recht hebt om buiten werktijd onbereikbaar te zijn.