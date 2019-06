Negende staking bij sleepbedrijf Svitzer

Werknemers van sleepbedrijf Svitzer in IJmuiden leggen woensdag om 11.00 uur voor de negende keer het werk neer. De sleepboten van het concern zullen tijdens de twee uur durende ludieke actie worden ingezet om ouderen een rondvaart te geven, waardoor veel inkomend en uitgaand scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal niet kan worden begeleid.

De werknemers eisen dat ze betaald worden voor alle gewerkte uren. In 2014 verkeerde het bedrijf in een financiële crisis. Om het bedrijf te redden, was het personeel volgens vakbond FNV Havens bereid om gemiddeld 8,5 uur per week extra te werken zonder dat deze uren werden betaald. Nu jet bedrijf weer zwarte cijfers schrijft, willen de werknemers dat Svitzer de lonen aanpast aan het aantal gewerkte uren. Dat hoeft niet in één keer, maar het verschil mag verspreid over enkele jaren worden gerepareerd.

Svitzer heeft een cao-bod gedaan van vijf jaar, waarin de lonen elk jaar met 1 procent stijgen. De FNV-woordvoerster zegt dat als Svitzer niet over de brug komt met de uitbetaling van de extra uren, de acties alleen maar intensiever zullen worden.