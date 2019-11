‘Negatieve hypotheekrente niet waarschijnlijk’

Een negatieve hypotheekrente is niet heel waarschijnlijk in Nederland, zeker voor de langere rentevaste periodes. Dat constateren onderzoekers van hypotheekaanbieder Dynamic Credit na een vergelijking tussen de Nederlandse en Deense hypotheekmarkt.

De Deense Jyske Bank trok in augustus de aandacht door hypotheken te verstrekken met een negatieve rente. De rente voor een tienjarige hypotheek ging naar min 0,5 procent. Huiseigenaar betalen daardoor geen hypotheekrente meer aan de bank. In plaats daarvan betaalt de bank maandelijks een klein bedrag mee voor extra aflossing op hun hypotheek.

Volgens Dynamic Credit ligt het niet voor de hand dat iets vergelijkbaars snel in Nederland gaat gebeuren, ondanks dat de hypotheekrentes hier de laatste tijd ook aan het dalen zijn. De situatie in beide landen is namelijk onvergelijkbaar.

Zo ligt het rentetarief bij de Deense centrale bank lager dan in de eurozone, en gelden er andere regels voor hypotheken. Verder hebben Denen naast de hypotheekrente ook nog te maken met zogeheten bidragssatser. Dat is een speciale marge die mensen aan banken betalen voor bijvoorbeeld servicekosten. Deze bedraagt doorgaans 0,4 tot 1,4 procent, aldus Dynamic Credit.