Negatieve dag op beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is woensdag in het rood gesloten. Ook in de rest van Europa waren vooral verliezen te zien. De stijgende euro zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak moesten Ahold Delhaize en GrandVision het ontgelden na publicatie van omzetcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 566,04 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 852,28 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,2 procent.

Ahold Delhaize was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 3 procent. Volgens analisten van KBC Securities voldeden de omzetcijfers van het Nederlands-Belgische supermarktconcern aan de verwachtingen. Een minpunt is volgens hen wel dat de omzetontwikkeling in de Verenigde Staten aan de zwakke kant blijft.