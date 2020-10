‘Negatief reisadvies kerstvakantie is nekslag voor reisbranche’

Onbegrijpelijk, onverteerbaar en buitenproportioneel. Zo noemt reisbrancheorganisatie ANVR het mogelijke advies van het Outbreak Management Team (OMT) om reizen naar het buitenland in de kerstvakantie te ontraden.

De adviseur van de regering stelt dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen met het coronavirus naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Ervan uitgaande dat de situatie buiten Nederland deze winter qua risico op coronabesmettingen niet wezenlijk zal veranderen, denkt het OMT dat er een negatief reisadvies komt voor een vakantie over de grens.

Volgens de ANVR is er geen ‘vakantieprobleem’, maar een ‘gedragsprobleem’. Daarmee schaart de organisatie zich achter de opmerking van premier Rutte, die zei dat „het er niet om gaat wat je doet of waar je naar toe gaat, het gaat erom hoe je je gedraagt”. Het is voor de reisbranche extra pijnlijk dat dit advies precies op het moment komt dat Griekse en Canarische eilanden worden afgeschaald naar kleurcode geel.

„Van de ruim 20.000 reisprofessionals heeft inmiddels al 20 procent onze sector moeten verlaten en dat loopt alleen dit jaar al snel op naar een derde”, zegt voorzitter en directeur van de ANVR Frank Oostdam. „Het omzetverlies ligt met een praktisch volledig gesloten wereld al op zo’n 90 procent. Het is duidelijk dat we in de touwen liggen, maar dit mogelijke advies van het OMT draait ons compleet de nek om.”

Het OMT denkt dat het op veel plekken op wintersportvakanties, zoals in de rij bij skiliften en in drukke horecagelegenheden, moeilijk is 1,5 meter afstand te houden. In eigen land adviseert het OMT alleen op vakantie te gaan met huisgenoten of een beperkt aantal anderen. Familiebezoek tijdens de kerstvakantie moet tot een minimum en directe familie worden beperkt.