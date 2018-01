Nefit laat cv-ketels onderzoeken na alarm

Fabrikant Nefit heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar cv-ketels die volgens RTL Nieuws gevaarlijk zijn. Het gaat om apparaten van het type Nefit Topline die tussen 2006 en 2009 zijn geproduceerd. Met dit type ketels waren al eerder problemen.

Het euvel zit hem nu in de warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de hitte kan vervormen en zeer heet rookgas kan lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. In Nederland zijn ruim 128.000 van de bewuste ketels verkocht. Ook zijn er ruim 50.000 geëxporteerd naar onder meer Duitsland en België.

Als installateurs het probleem met de warmtewisselaars melden bij Nefit zorgt de fabrikant voor vervanging van het onderdeel. Maar volgens RTL Nieuws heeft het bedrijf verzuimd een terugroepactie voor de warmtewisselaars op te zetten en zou het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet goed hebben geïnformeerd.

Bij eerdere problemen met ketels uit de Topline-serie ging het om de slecht functionerende branders, waardoor eveneens brand kon uitbreken. Dit euvel was in 2009 aan het licht gekomen. Een jaar geleden liet de fabrikant weten installateurs in te schakelen omdat van de 128.000 ketel slechts bij 40.000 het onderdeel was vervangen.

Nefit bevestigt aan het nieuwsprogramma dat ze te maken hebben met „een hoge uitval van warmtewisselaars” bij de Topline-serie.