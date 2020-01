Neergestorte Boeing Iran was voorloper van gewraakte 737 MAX

Het vliegtuig van Ukraine International Airlines (UIA) dat woensdag nabij de Iraanse hoofdstad Teheran neerstortte, was een Boeing 737-800. Dit toestel, dat onderdeel is van de NG-familie van Boeing (Next Generation), is de voorloper van de gewraakte Boeing 737 MAX. Kort na de start van vlucht 752 van UIA stortte het vliegtuig neer, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.

Tot de commerciële introductie van de 737 MAX in 2016 gold de 737 NG als een van de belangrijkste toestellen voor de Amerikaanse vliegtuigmaker. Het allerlaatste vliegtuig van dit type werd pas eind vorig jaar geleverd. Volgens website planefinder.net was de gecrashte 737-800 pas in juli 2016 afgeleverd bij UIA.

De Boeing 737, waarvan de eerste generatie in 1967 in gebruik werd genomen, geldt als het bestverkochte commerciële vliegtuig wereldwijd. De eerste vlucht met de NG werd in 1997 uitgevoerd. Van alle straalvliegtuigen kunnen de 737 NG-toestellen een van de beste veiligheidsrapporten overleggen. Van de ruim 7000 toestellen die in ruim twintig jaar zijn afgeleverd, zijn er zeven betrokken geweest bij dodelijke ongelukken, aldus gegevens van Boeing.

De 737-800 biedt plaats aan 189 personen, terwijl zijn opvolger de 737-MAX goed is voor maximaal 230 stoelen. De MAX is de vierde generatie in de reeks. De eerste vlucht van de 737 MAX werd door het Indonesische Lion Air uitgevoerd. Ook de eerste ramp met de MAX in oktober 2018 was met een toestel van die Indonesische prijsvechter. Vijf maanden later stortte een MAX van Ethiopian Airlines neer, waarna alle toestellen van dit type wereldwijd aan de grond werden gehouden.

De problemen met de 737 MAX, waarvoor nog bijna 4700 bestellingen uitstaan bij meer dan 100 maatschappijen, betekent dat luchtvaartondernemingen oudere toestellen, waaronder Boeing 737 NG’s langer in de lucht houden.

Boeing ontwierp de 737 MAX om te concurreren met het nieuwste model van concurrent Airbus, de A320neo. Bij de bekendmaking van de MAX-plannen in 2011 voorspelde Boeing dat het toestel zou helpen bij het veroveren van de helft van de markt in twintig jaar. De totale markt raamden de Amerikanen destijds op 2 biljoen dollar. De MAX is onder meer uitgerust met grotere motoren en bevat meer automatisering. Verder heeft de MAX een groter bereik en verbruikt hij minder brandstof.