‘Nederlandse zeehavens zullen impact coronacrisis voelen’

De Nederlandse zeehavens zullen de impact van de coronacrisis de komende jaren zeker nog voelen, maar hoe erg is nog niet te voorspellen. Dat zegt de Brancheorganisatie Zeehavens, die vanwege de pandemie ook hun onzekerheid uit over de toekomst van de zeehavens.

Volgens de branchevereniging bewijzen Nederlandse zeehavens hun belang voor Nederland, ook in coronatijd. „Alle diensten en services in onze havens zijn intact gebleven.” Daarmee konden de zeehavens Nederland maar ook bedrijven in het buitenland blijven voorzien van goederen.

Maar de branchevereniging verwacht dat de gevolgen van de coronapandemie in de havens en de rest van de economie gevoeld zullen worden, omdat de economische krimp nog doorwerkt. Hoe precies vindt de vereniging moeilijk te voorspellen. Die wil daarom dat het voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich te vestigen en om te investeren. Dat geld moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de bereikbaarheid van de havens beter wordt voor het goederenvervoer als de economie zich herstelt.

De werkgelegenheid en de economische waarde van de Nederlandse zeehavens groeide in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Havenmonitor. Dat meet de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens van onder meer Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Zeeland.

De directe werkgelegenheid in Nederlandse zeehavens nam in 2019 toe met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2019 was 4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland te vinden in de zeehavens. Alle zeehavens bij elkaar waren vorig jaar goed voor 30 miljard euro. In 2018 was dat nog bijna een miljard minder.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de transportsector harde klappen krijgt door de coronacrisis en dat de kans op herstel onzeker is. Als de coronapandemie een jaar duurt, krimpt de overslag in zeehavens met bijna een vijfde, meldde onderzoeksbureau Panteia eerder dit jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de overslag in de eerste zes maanden van dit jaar al met een tiende gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

De havenmonitor wordt opgesteld door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wordt gemaakt in samenwerking met het CBS en de Nederlandse zeehavenbedrijven.