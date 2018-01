„Nederlandse winkelstraat blijft kwetsbaar”

De omzet in de Nederlandse detailhandel ligt na ruim tien jaar weer boven het niveau van voor de crisis. Toch blijft de winkelstraat erg kwetsbaar, schrijft ING in een nieuw rapport.

Volgens deskundigen van de bank zijn het vooral webwinkels die voor groei zorgen. Hun marktaandeel wordt komende jaren waarschijnlijk alleen maar groter, denkt ING. In de consumentelektronica is internet bijvoorbeeld al goed voor zo’n 30 procent van de omzet en bij speelgoed voor ruim 40 procent.

Grote modeketens als H&M en Zara concentreren zich inmiddels ook steeds meer op de onlineverkoop. Dat gaat volgens ING ten koste van hun focus op het openen van nieuwe winkels.

Harde saneringen hebben de afgelopen jaren geleid tot toegenomen leegstand in veel binnensteden. Die trend werd in 2017 doorbroken, maar volgens recente cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) staat nog altijd bijna een tiende van het totale winkelvloeroppervlak leeg. Dat gaat nog steeds om een erg hoog niveau, aldus ING.

De bank denkt dat de omzet van de detailhandel in 2018 met 3 procent vooruitgaat. Daarmee zit de sector als geheel duidelijk boven het niveau van 2007. De gunstige economische situatie geeft consumenten meer vertrouwen. Wat hierbij ook een rol speelt is dat huishoudens nu tevens verbetering zien in hun eigen financiële situatie. Winkels in woninginrichting en doe-het-zelfzaken profiteren daarbij van de sterke huizenmarkt.