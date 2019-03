Nederlandse werkgevers blij met brexit-uitstel

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Britten uitstel van de brexit gaan vragen en dat het Britse parlement het daar nu over eens is. „Wat ons betreft duurt dat uitstel zo lang mogelijk en blijft alles zo lang mogelijk bij het oude”, stellen de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

„Uitstel geeft ondernemers namelijk meer tijd voor een goede voorbereiding op alle scenario’s die nog steeds mogelijk zijn. Wij hopen dan ook dat de EU met het verzoek zal instemmen op de Europese Raad.” Volgens de organisaties zijn „ook Britse ondernemers in groten getale voor uitstel”.