Nederlandse visserij-innovatie maakt veel emoties los

Het voltallige Europees Parlement om Straatsburg spreekt zich dinsdag uit over de voor de Nederlandse Noordzeevisserij zo belangrijke pulstechniek. Zelden heeft een technisch onderwerp zoveel emoties losgemaakt.

Voor- en tegenstanders hebben de parlementariërs bestookt met informatie en lieten daarbij niet na de andere kant stevig onder vuur te nemen. In afwachting van de uitslag van de stemming, die rond het middaguur wordt verwacht, zet het Reformatorisch Dagblad enkele vragen en antwoorden op een rij.

Wat is pulsvissen precies?

”Pulsen” of elektrisch vissen is een in Nederland ontwikkelde innovatieve techniek voor de visserij op platvis, zoals tong. De vissen, die op de zeebodem leven, worden met zwakstroomstootjes opgeschrikt zodat ze omhoog zwemmen, het net in. In de traditionele boomkorvisserij gebeurt dat door kettingen over de zeebodem te slepen.

Waarom is deze techniek zo belangrijk voor de Nederlandse vissers?

Puls heeft meegeholpen om de Noordzeevisserij, die enkele jaren geleden door een combinatie van dure brandstof en lage visprijzen in een diep dal zat, weer perspectief te geven. De pulskor vereist in vergelijking met de boomkor minder trekkracht en daardoor tot wel 50 procent minder brandstof. Ook wijzen vissers op gunstige effecten voor natuur en milieu: minder uitstoot van CO2, minder schade aan (leven op) de zeebodem en minder ongewenste bijvangst van andere vissoorten.

„Nepnieuws bedreigt Nederlandse pulsvisserij”

Hebben alle Noordzeevissers er in geïnvesteerd?

De Europese Unie heeft 84 Nederlandse kotters een –in de meeste gevallen tijdelijke– ontheffing verstrekt om met puls te vissen. Dat is zo’n 20 procent van de vloot. Aanpassing van een schip kost tussen de 2 en 5 ton. De totale investering loopt in de tientallen miljoenen euro’s.

Kleinschalige Franse en Britse kustvissers zeggen dat zij gedupeerd worden. Hebben zij een punt?

Tot op zekere hoogte wel. Met de pulskor kunnen de Nederlanders ook op plekken vissen waar ze met de boomkor niet uit de voeten konden, bijvoorbeeld vlakbij de Franse kust en bij de monding van de Theems. Sinds de Nederlanders daar vissen, zijn de vangsten van de traditionele kustvissers teruggelopen. Er zijn contacten tussen de Nederlandse brancheorganisaties en organisaties van Britse en Franse vissers maar een oplossing voor dit probleem is er nog niet.

Milieuactivisten hebben behoorlijk stampij gemaakt. Waarom?

De meest fanatieke club, het Franse Bloom, stelt dat puls zo ongeveer al het leven in zee vernietigt en de Partij voor de Dieren roept dat pulsvissers de zee leeg vissen. Dat is onzin. De visstand in de Noordzee wordt strikt beheerd door een quoteringssysteem op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook Nederlandse vissers kunnen niet meer opvissen dan hun quota toestaan. De meeste vissoorten in de Noordzee staan er trouwens prima voor.

Organisaties als Greenpeace en Stichting De Noordzee vinden dat puls alleen toegelaten moet worden als wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat elektrisch vissen beter is voor dier en milieu dan bijvoorbeeld de boomkor. Dat onderzoek is in volle gang. De Nederlandse visserijorganisaties zijn ervan overtuigd dat de resultaten positief uitpakken voor puls.

Is de stemming in het Europees Parlement doorslaggevend?

Formeel niet maar in de praktijk waarschijnlijk wel. De uiteindelijke beslissing moet uitonderhandeld worden door de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De commissie wil de ontheffingen onder voorwaarden omzetten in vergunningen. De lidstaten willen terugvallen op een oude verordening, waarbij maximaal 5 procent van de vloot voor onderzoek met elektriciteit mag vissen. Dat komt voor Nederland neer op 22 schepen. Het parlement leek maandag ook die kant uit te neigen.