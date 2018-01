Nederlandse verzamelaar doet duurste aankoop ooit: 75.000 euro voor lelijke eend

Het kostte hem ruim 75.000 euro, maar Edwin Groen uit Heerhugowaard mag zich wel de eigenaar noemen van de oudste tot nu toe bekende lelijke eend ter wereld.

Een Franse kennis tipte Groen enkele weken geleden, dat er een Citroën 2CV uit 1949 zou worden geveild uit een privécollectie. Hij stuurde er iemand op af om onderzoek te doen. Toen bleek het om een bijzonder uniek exemplaar te gaan: productienummer 458. En dat terwijl er in totaal zo’n 5 miljoen zijn gebouwd.

Michelin

De auto werd zaterdag bij veilinghuis Osenat nabij Parijs aangeboden. „Er zat iemand in de zaal met wie ik telefonisch contact had. Zo ben ik gaan bieden. Nadat we de 50.000 euro waren gepasseerd, bleven er nog twee geïnteresseerden over”, aldus Groen woensdag desgevraagd.

De andere partij was de grote bandenfabrikant Michelin, die bezig is met het opzetten van een museum. De Citroën 2CV, in de volksmond lelijke eend genoemd, zou daar een plekje moeten krijgen. Michelin heeft een belang in Citroën, vandaar de interesse van de bandengigant.

Maar Groen stak een stokje voor deze koop. „Het gaat me er niet om dat ik gewonnen heb van een groot bedrijf. Ik heb een unieke 2CV gekocht die een waardevolle aanvulling is op mijn collectie. Dit zegt alles over hoe graag ik deze auto wilde hebben.”

Zijn verzameling bestaat uit 300 exemplaren en is sinds twee weken te bewonderen in een pas geopend museum in het Noord-Hollandse Andijk, iets boven Enkhuizen.

Koopje

Het hoogste bod, van Groen dus, was 63.000 euro. Inclusief veilingkosten mag de verzamelaar 75.600 euro aftikken voor het autootje. Zijn duurste aankoop ooit. „Ja, het is héél véél geld. Op dit moment in ieder geval wel. Maar over drie jaar kan het maar zo zijn dat ik zeg: het was een koopje.”

Zo is het volgens Groen ook gegaan met een paar lelijke eenden die hij nieuw kocht voor zijn kinderen. Die kostten hem toentertijd 10.000 gulden per stuk; nu gaan vergelijkbare auto’s op veilingen voor ruim 40.000 euro van de hand.

Er zijn nog twee lelijke eenden bekend vanuit het jaar 1949 toen Citroën startte met de productie. Die zijn echter in minder goede staat. „Deze is zeldzaam goed”, aldus Groen. Het motortje zal het nog wel doen, schat hij in. „Maar er mee rijden ga ik echt niet. Hij gaat letterlijk en figuurlijk een glazen kast in.”