Nederlandse topman weg bij trustkantoor TMF

Bij de van oorsprong Nederlandse financiële en administratieve dienstverlener TMF Group wordt de topman vervangen. De Nederlander Frederik van Tuyll stapt op en hij wordt in juli opgevolgd door de Brit Mark Weil.

TMF is onlangs van eigenaar verwisseld en daarmee is volgens het bedrijf ook een nieuwe fase van groei en ontwikkeling aangebroken. Recent werd ook al een nieuwe president-commissaris aangesteld. Dat is Robert Jan van de Kraats, voormalig financieel topman van uitzender Randstad.

Het trustkantoor kwam voor een bedrag van 1,75 miljard euro in handen van investeerder CVC Capital Partners. TMF, dat eerder overwoog om naar de beurs te gaan, was sinds 2008 in handen van een andere investeringsmaatschappij, DH Private Equity Partners.

Van Tuyll, die al jaren voor TMF werkt, blijft wel betrokken bij het bedrijf, als investeerder en adviseur. Zijn opvolger Weil werkte eerder voor de broker Marsh en daarvoor voor adviesbureau Oliver Wyman.