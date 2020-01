Nederlandse topman weg bij cosmeticamerk Avon na overname

De Nederlandse topman Jan Zijderveld vertrekt bij cosmeticamerk Avon nu de overname door het Braziliaanse Natura Cosméticos rond is. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. Angela Cretu neemt zijn taken over. De Roemeense zat al hoog in de boom bij Avon.

Natura Cosméticos nam het noodlijdende Avon in mei over. De Brazilianen zijn onder meer ook eigenaar van The Body Shop en Aesop. Avon had al langer last van teruglopende verkopen en voerde de afgelopen jaren diverse reorganisaties uit. Het bedrijf werd door Natura Cosméticos gewaardeerd op ongeveer 2 miljard dollar.

Zijderveld stond sinds begin 2018 aan het roer bij Avon. Hij werkte daarvoor dertig jaar bij Unilever. Avon was bekend om zijn directe huis-aan-huisverkoop.