Nederlandse topman schrapt 1600 banen bij Danske Bank

Danske Bank schrapt nog eens 1600 banen om de kosten bij het financiële concern naar beneden te krijgen. De grootste bank van Denemarken, die onder leiding staat van de Nederlander Chris Vogelzang, kampt nog steeds met de nasleep van een groot witwasschandaal. Ook heeft Danske al lang veel last van de lage rente.

„Het is nooit gemakkelijk om het aantal collega’s te verminderen”, erkent Vogelzang in een toelichting. Maar volgens hem zijn ingrepen echt noodzakelijk. Eerder dit jaar werd er al een streep gezet door honderden arbeidsplaatsen.

Danske wordt nog steeds onderzocht vanwege het enorme witwasschandaal bij de bank. Dit kan nog leiden tot fikse boetes. Het concern is ook veel extra geld kwijt aan strengere controles tegen verdachte transacties, het omscholen van personeel om op antiwitwasbeleid toe te zien en het verbeteren van IT-systemen

Meer recentelijk gaf de bank toe jarenlang te hoge kosten in rekening te hebben gebracht aan particuliere klanten vanwege fouten in het incassosysteem. Door de schandalen dreigen toezichthouders en politici in Denemarken hun geduld te verliezen, wat meer druk zet op het bestuur van Danske om orde op zaken te stellen.

Het concern heeft momenteel ongeveer 22.000 mensen in dienst. Ook oud-minister van Financiën en voormalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm is betrokken bij de Deense bank. Hij zit er in de raad van commissarissen.