Nederlandse tienjaarsrente duikt onder nul

De rente op de Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar dook vrijdagochtend onder het nulpunt. Beleggers vluchten naar veilige havens op de financiële markten zoals staatsobligaties, mede vanwege de escalerende handelsspanningen. In 2016 kwam de rente op het Nederlandse staatspapier voor het eerst in de historie onder nul.

Het effectieve rendement op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar zakte vrijdagochtend bij de aanvang van de handel onder de nulgrens en werd later op de dag tot min 0,006 procent gedrukt. Negatieve rente betekent dat beleggers als het ware moeten betalen als ze in obligaties investeren. Dat gebeurt omdat de inkomsten die ze op vaste rentebetalingen en aflossing over de lening ontvangen lager zijn dan wat ze voor de obligatie betalen.

Marktpartijen kiezen er in tijden van stress vaker voor om hun geld in de relatief veilige staatsobligaties te steken, zelfs als ze er geld op toe moeten leggen. Het beleggen in aandelen kan in deze periodes forse verliezen betekenen.