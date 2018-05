Nederlandse superjachten steeds populairder

Superjachten van Nederlandse makelij winnen aan populariteit. Volgens branchevereniging HISWA Holland Yachting Group was vorig jaar sprake van een topjaar, gelet op marktwaarde van de schepen en het aandeel van de Nederlandse bouwers op de wereldmarkt. De 23 nieuwe opdrachten die vorig jaar werden binnengesleept voorspellen volgens de organisatie ook veel goeds voor de toekomst.

Werd in 2016 nog ruim een op de negen superjachten in Nederland gemaakt, vorig jaar was dat ruim 14 procent. Gelet op de waarde van de schepen was Nederland vorig jaar goed voor 30 procent van de totaalmarkt.

Wereldwijd werden 149 superjachten van meer dan 30 meter lang gebouwd. Die waren samen goed voor 4,1 miljard euro. De 21 superjachten van Nederlandse scheepsbouwers brachten een recordbedrag van 1,2 miljard euro op. De gemiddelde prijs voor een Nederlandse boot lag op 57 miljoen euro. Dat betekende een stijging van 10 procent op jaarbasis.