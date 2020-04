Nederlandse staat moet fors meer lenen door coronacrisis

De Nederlandse staat moet dit jaar vanwege de coronacrisis fors meer lenen dan eerder werd gedacht. Dat heeft het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) bekendgemaakt.

De totale financieringsbehoefte wordt nu ingeschat op 135,8 miljard euro. Begin januari werd nog voorspeld dat er in 2020 zo’n 42,7 miljard euro moest worden geleend. De forse bijstelling hangt samen met de voorjaarsnota die de overheid vorige week al naar buiten bracht.

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, oftewel 11,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Minister van Financiën Wopke Hoekstra sprak eerder van het grootste begrotingstekort buiten oorlogstijd. „Dit is enorm”, zei de bewindsman. „De hele samenleving en het gros van de economie staan natuurlijk op slot, staan stil. Dat zie je in de cijfers terug.”