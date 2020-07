Nederlandse reders boos over vertraging bescherming tegen piraten

Nederlandse reders zijn boos over de vertraging van het in werking treden van de Wet ter bescherming koopvaardij. Die wet maakt particuliere bewapende beveiliging mogelijk aan boord van Nederlandse zeeschepen.

De wet is begin 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat in antwoord op Kamervragen weten dat het tot januari 2022 kan duren voordat de wet in werking treedt. Volgens Grapperhaus moet er nog onderliggende regelgeving tot stand worden gebracht en moet de Inspectie Leefomgeving en Transport voorbereidingen treffen voor taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

„Deze trage voortgang is onaanvaardbaar geworden”, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR. „Als we kijken naar recente incidenten in bijvoorbeeld West-Afrika, dan zou er toch een gevoel van urgentie moeten zijn. Wachten op 2022 is een zoveelste brug te ver.” Volgens haar kan de wet uiterlijk 1 juli 2021 in werking treden.