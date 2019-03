Nederlandse reclamefirma’s in Britse handen

Twee Nederlandse reclamebedrijven komen in Britse handen. Het aan de beurs van Londen genoteerde Ocean Outdoor koopt Interbest en Ngage Media. Met de overname is circa 51 miljoen euro gemoeid, maakt Ocean Outdoor bekend.

Interbest heeft 88 reclamezuilen langs drukke snelwegen. Daarmee is het bedrijf een van grootste Nederlandse aanbieders van buitenreclame is. Ngage heeft op vijftig locaties in de Randstad videoschermen. De twee bedrijven hadden vorig jaar samen een omzet van 25,7 miljoen euro.

Ocean Outdoor heeft hoge verwachtingen van de overname. De Britse onderneming wil via de aankoop voet aan de grond krijgen op het Europese vasteland. Nederland zou daarbij een goede uitvalsbasis zijn, omdat de reclamemarkt hier veel overeenkomsten heeft met die in het Verenigd Koninkrijk. Op zijn thuismarkt probeert het bedrijf met allerlei foefjes nieuwe digitale technologie te combineren met het aloude reclamebord.