Nederlandse mossel mag voortaan weer naar de VS

Nederlandse vissers mogen binnenkort weer mosselen en andere schelpdieren naar de Verenigde Staten exporteren. Dit was decennialang niet mogelijk, omdat voedsel- en warenautoriteiten in de VS en de Europese Unie niet voldoende vertrouwen hadden in elkaars toezicht op de voedselveiligheid van schelpdieren.

De Amerikaanse toezichthouder, de Food and Drug Administration (FDA), heeft nu vastgesteld dat het toezicht op de veiligheid van Nederlandse mosselen, oesters en kokkels gelijkwaardig is aan dat in de Verenigde Staten. Hetzelfde geldt voor hun Spaanse collega’s, waarmee de twee landen de eerste EU-lidstaten zijn die hun schelpdieren naar de VS mogen exporteren. Sinds de jaren tachtig verbood de FDA de import van levende, verse of ingevroren schelpdieren uit de Europese Unie.

De stap van de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit opent ook de Nederlandse en Spaanse markten voor exporteurs van schelpdieren uit de VS. Die konden hun waren sinds 2010 niet meer slijten in de EU door een verbod van de Europese Commissie importverbod voor schelp- en schaaldieren uit de VS.

Het uiteindelijke doel van de Amerikaanse toezichthouder is om ook met andere EU-lidstaten tot een vergelijk te komen over elkaars kwaliteitscontroles op schelpdieren. Die toenadering vindt plaats tegen een achtergrond van sluimerende handelsspanningen tussen de regering-Trump en de EU. Persbureau Bloomberg meldde begin dit jaar op basis van ingewijden dat Brussel soepelere regels voor Amerikaanse oesters had aangeboden, om zo dreigende importheffingen op auto’s uit Europa af te wenden.