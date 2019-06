Nederlandse mkb’er leent minst vaak bij bank

Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ontvangen minder vaak een banklening in vergelijking met mkb’ers in andere landen binnen de eurozone. Ook worden aanvragen door Nederlandse zelfstandigen vaker afgewezen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een studie.

In vergelijking met andere landen wordt aan Nederlandse ondernemers in doorsnee 16 procentpunt minder vaak een krediet verstrekt, zo berekende het CPB. Dat komt mede doordat Nederlandse ondernemers minder vaak een aanvraag doen omdat ze er bij voorbaat vanuit gaan dat die wordt afgewezen. Ook is de financiële positie van Nederlandse bedrijven dusdanig dat ze minder vaak hun hand bij de bank hoeven op te houden.

Het CPB weet niet precies waarom Nederlandse banken vaker nee verkopen. Mogelijk spelen de marktmacht en de beperkte concurrentie hier een rol. De financiële instellingen lijken ook happiger op het verstrekken van hypotheekleningen, die veelal lucratiever zijn, dan bedrijfsleningen.