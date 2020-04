Nederlandse industrie produceerde minder in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 1,3 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Binnen de industrie groeide de productie in de machine-industrie het hardst, namelijk met 7,9 procent op jaarbasis. Verder was bij reparatie, onderhoud en service sprake van groei. De overige zes bedrijfsklassen vertoonden krimp. Bij de productie van rubber en kunststof (min 8,4 procent) was sprake van de scherpste daling.

Ten opzichte van januari daalde de industriële productie in februari met 1,7 procent. Volgens het CBS daalde in maart ook het producentenvertrouwen in de industrie.