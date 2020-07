Nederlandse industrie krimpt wat minder hard

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in juni gekrompen, maar wat minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De productie in de sector daalde volgens het kenniscentrum nog altijd fors, maar wel in het traagste tempo in drie maanden. Toen kreeg de industrie door lockdownmaatregelen in Nederland en daarbuiten harde klappen. Ook de daling van het aantal orders uit het binnen- en buitenland was minder sterk dan in mei, aldus Nevi. De afname van de werkgelegenheid is nog wel altijd fors.

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 45,2 tegenover 40,2 in mei. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 47,5.