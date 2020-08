‘Nederlandse industrie krimpt opnieuw iets minder hard’

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is vorige maand opnieuw gekrompen, maar de afname was opnieuw minder sterk dan een jaar eerder. Daarmee zet het herstel door. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 47,9. In juni was dat nog 45,2. Een stand onder de 50 duidt op krimp, daarboven is sprake van groei.

Deelcijfers over de productie, nieuwe orders en lopende orders namen allemaal nog af, maar de verschillen ten opzichte van vorige maand waren vrij klein. Het lijkt er volgens ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart dan ook op dat de bodem voor de Nederlandse industrie bijna bereikt is. Wel merkt hij dat de industrie in een lagere versnelling draait. Zo nam het aantal banen in rap tempo af, wat in juli vooral ten koste ging van mensen met een vast contract. Nevi denkt dat de komende maanden het aantal ontslagen gaat toenemen, omdat reorganisaties voorbereidingstijd kosten.