Nederlandse export in februari nog gegroeid

De Nederlandse export is in februari, de maand voordat de coronapandemie ook hier grote delen van de economie stillegde, nog met 3,3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de uitvoer van aardolieproducten en machines zat in de lift, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei van de goederenexport was iets minder groot dan in januari, toen er op jaarbasis 3,9 procent meer werd uitgevoerd. De goederenimport daalde in februari met 0,9 procent.

Of de export ook in de recentere maanden is blijven groeien, is nog maar de vraag. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in april verslechterd, nu het nieuwe coronavirus voor een daling van het vertrouwen in de Duitse en Europese industrie heeft gezorgd.