Nederlandse export groeit verder

De Nederlandse export is in juli verder gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, met bijna 7 procent. De groei was minder groot dan in juni, toen met 11 procent de grootste groei in 6,5 jaar werd gerealiseerd.

Dat bleek dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en personenauto’s. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.

Het volume van de import was in juli 6 procent groter dan een jaar eerder, aldus het statistiekbureau. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in september minder gunstig dan in juli.