Nederlandse economie groeit gestaag

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van het jaar met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van vorig jaar. Daarmee houdt de economische groei gelijke tred met een kwartaal eerder, toen op kwartaalbasis ook 0,5 procent groei van het bruto binnenlands product werd gerealiseerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei is vooral te danken aan investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines. De toegenomen investeringen vallen samen met een relatief hoge bezettingsgraad van machines en installaties in de de industrie.

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen doet Nederland het ten opzichte van buurlanden goed. De economische groei was hoger dan in Frankrijk en België en gelijk aan die van het Verenigd Koninkrijk. "Maar dat mag ook wel, want in economisch slechte jaren deed Nederland het beduidend minder dan de buren’’, aldus Van Mulligen. Op jaarbasis groeide de economie in de eerste drie maanden met 1,7 procent.

De consumentenuitgaven stegen voor het twintigste kwartaal op rij, maar wel in een minder hard tempo. Volgens Van Mulligen is dat lagere tempo te wijten aan een tweetal zaken. Door het zonnige weer verbruikten huishoudens minder gas en door hogere belastingen waren auto’s minder in trek. "Corrigeer je daarvoor, dan zou de groei nog best aanzienlijk zijn".

De export groeide in het traagste tempo in drie jaar tijd. De plus van 1,1 procent komt volledig op het conto van de uitvoer van eerder geïmporteerde goederen. Producten van Nederlandse makelij werden minder vaak over grens verkocht. Doordat de import sterker toenam dan de export, had de internationale handel per saldo een remmend effect op de economische groei.

Het recent opgelaaide handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China kan indirect ook Nederland raken, zegt Van Mulligen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de economieën van beide landen dusdanig schade oplopen dat ze minder uit Nederland importeren. Ook als een belangrijke handelspartner als Duitsland last krijgt van de handelsvete heeft dat gevolgen voor ons land.