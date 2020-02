‘Nederlandse economie gaat voelen dat de import uit China daalt’

Ook Nederland gaat merken dat het nieuwe coronavirus de Chinese economie schade toebrengt. Dat verwacht econoom Marjolijn Jaarsma van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland verdient naar schatting 8 miljard euro per jaar aan goederen die uit China komen.

Nederland importeert steeds meer producten uit China. In 2018 kwam ruim 39 miljard euro goederen daarvandaan, blijkt uit CBS-cijfers. Dat is ruim de helft meer dan tien jaar geleden. In de eerste negen maanden van 2019 groeide de import verder door. De cijfers over het hele jaar zijn nog niet bekend.

Twee derde van de goederen uit China wordt doorverhandeld naar andere landen. Dat gaat bijvoorbeeld om smartphones die de Rotterdamse haven binnenkomen, daar worden verpakt en vervolgens naar Frankrijk worden verscheept. De Nederlandse economie hield in 2018 naar schatting 3,6 miljard euro over aan dit type handel.

Hoewel een kleiner deel van Chinese import wordt gebruikt in producten die in Nederland in elkaar worden gezet, levert dit meer op. Denk bijvoorbeeld aan schroefjes of ledlampjes uit China die worden gebruikt om hier een landbouwmachine in elkaar te zetten, die vervolgens wordt verkocht in Duitsland. In 2018 leverde de export waarin Chinese materialen waren verwerkt de economie ongeveer 4,9 miljard euro op. „Vooral bedrijven in de verwerkende industrie en high-tech verdienen op deze manier aan producten waar Chinese onderdelen in zitten”, aldus Jaarsma.

Het valt op dit moment volgens Jaarsma moeilijk te zeggen hoe groot de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus voor Nederland zullen zijn. „Maar we gaan het merken als de export deels stil komt te liggen.” Wuhan, de stad waar het nieuwe coronavirus uitbrak, is grotendeels afgesloten van de buitenwereld. De provincie waar de stad in ligt, heeft de vakantie rond het Chinees Nieuwjaar verlengd tot 13 februari. Ook in andere delen van China heeft de overheid reizigers en bedrijven beperkingen opgelegd.