Nederlandse consumentenclubs dagvaarden VW in sjoemeldieselzaak

De stichting die zich samen met de Consumentenbond inzet voor Nederlandse gedupeerden in de sjoemeldiesel-affaire brengt in juni een dagvaarding uit in een aantal individuele proefprocedures. De Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) doet dat naar aanleiding een recente uitspraak door de hoogste rechter in Duitsland, dat kopers van sjoemeldiesels een deel van het aankoopbedrag terug moeten krijgen.

De Consumentenbond denkt dat Nederlandse gedupeerden door deze uitspraak sterker zijn komen te staan bij het claimen van een schadevergoeding. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Volkswagen heeft ons verzoek tot overleg onlangs afgeslagen omdat het geen aanleiding zag om met ons te praten. Dat is echt te gek voor woorden. Om die reden lagen de dagvaardingen al klaar. En die gaan, zeker na deze uitspraak, snel de deur uit.”

Volkswagen sjoemelde met uitstootwaardes door gemanipuleerde software te gebruiken. De dieselauto’s van de Duitse fabrikant leken daardoor schoner dan ze daadwerkelijk waren. In Nederland zouden zo’n 180.000 mensen destijds een VW-diesel met sjoemelsoftware hebben gekocht of geleaset. In 2015 gaf het bedrijf toe met behulp van illegale software vals te hebben gespeeld bij emissietesten.