Nederlandse bouwsector groter dan ooit

Het aantal bedrijven in de bouwsector bedroeg dit jaar bijna 182.000. Dat is een record, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Ten opzichte van begin 2018 waren er 8 procent meer bedrijven. Vrijwel alle nieuwe bedrijven waren eenpersoonsondernemingen.

Van alle bouwbedrijven zijn de meeste actief in de gespecialiseerde bouw. Dat zijn onder meer installateurs, timmermannen, loodgieters, stukadoors en schilders. In totaal gaat het in die categorie om ruim 97.000 bedrijven.

Daarnaast waren er op 1 januari 2019 bijna 76.000 vestigingen in de algemene bouw en projectontwikkeling, zoals de bouw en verbouw van huizen, kantoren en winkels. Een veel kleiner aantal vestigingen, van ongeveer 9000, betreft de grond-, water- en wegenbouw.

In Zuid-Holland zijn de meeste bedrijven in de bouwsector. Daar nam het aantal zowel absoluut als relatief het meest toe. Het aantal groeide in een jaar met 11,1 procent van bijna 40.000 tot ruim 44.000.

Na Zuid-Holland bevinden zich de meeste bedrijfsvestigingen in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. In deze provincies was de toename van het aantal vestigingen ten opzichte van 2018 ook het grootst.

Procentueel was de grootste groei na Zuid-Holland in Utrecht (10,8 procent) en Flevoland (9,2 procent).

In Den Haag is de toename het grootst. Daar zijn van alle gemeenten ook het grootste aantal bouwbedrijven gevestigd.

Rotterdam

Het aantal vestigingen in de bouwnijverheid nam in Den Haag toe met 1790 tot 10.155 op 1 januari 2019. Amsterdam (6315 vestigingen) heeft iets meer bouwbedrijven dan Rotterdam (6250 vestigingen), maar in Rotterdam is de groei groter (toename van 975 vestigingen ten opzichte van een toename van 635 vestigingen in Amsterdam).

De gespecialiseerde bouw is relatief het sterkst vertegenwoordigd in Overijssel (60,3 procent van de vestigingen in de bouw), het minst in Zeeland (48,9 procent). De algemene bouw is het minst sterk vertegenwoordigd in Overijssel (33,2 procent) en het meest in Noord-Holland (46,5 procent).

De algemene bouw is in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met afstand de grootste bouwsector. In Amsterdam en Rotterdam komen daarna de timmerbedrijven, in Den Haag de betonvlechtersbedrijven.

Omzetstijging

De bouwsector zit al langer in de lift. In februari berichtte het CBS dat de omzet in de bouw in 2018 met ruim 10 procent was gestegen, het grootste groeipercentage in meer dan tien jaar tijd.

Ook was er sprake van 5 procent minder faillissementen dan in 2017.

Door de grote groei worden er volgens Het Economisch Instituut voor de Bouw steeds meer bouwvakkers gezocht. In januari meldde het instituut dat de vraag naar bouwvakkers tot zeker 2020 groter blijft dan het aanbod.